Які переваги отримають сусідні громади завдяки розвитку Сокільників

Стратегія розвитку Сокільників передбачає створення нової інфраструктури, що обслуговуватиме не лише громаду, а й сусідні населені пункти та південну частину Львівського району. У планах – будівництво нової електропідстанції, пожежного депо, транспортних розв’язок і створення робочих місць.

Голова Сокільницької громади Тарас Сулимко розповів про деталі цих проєктів в інтерв’ю.

Запланована електропідстанція ПС-110/10-6 кВ у Сокільниках матиме достатню потужність, щоб забезпечувати електроенергією і сусідні села. Окрім цього, у громаді збудують пожежне депо першого типу для восьми пожежних автомобілів.

“Наразі на південній околиці Львова немає подібного об’єкта — усі очікують на пожежні машини з міста,” – наголосив Сулимко.

Також важливою частиною проєкту є транспортна інфраструктура. Реконструкція Західного обходу разом із новими розв’язками має значно розвантажити дороги, якими щодня користуються мешканці південного сектору Львівського району.

Громада працює і над розбудовою індустріального парку “Екоцентр” площею 27,7 га, що частково розташований у Сокільниках і Басівці. Парк вже внесено до державного реєстру індустріальних парків.

За словами Сулимка, розвиток цього індустріального парку створить робочі місця не лише для жителів Сокільницької громади, а й для всього південного району. Під час будівництва проєкту місцеві підрядники та сервісні компанії отримають додаткові замовлення.

“Якщо інвестор може вкласти кошти у розвиток інфраструктури Сокільників, це відкриває можливості для Солонки, Пустомит та інших громад. Коли громада здатна самостійно вирішувати свої питання і при цьому підтримувати сусідів – це вигідно всьому району,” – підкреслив голова.

Генеральний план розвитку Сокільників розрахований до 2044 року. За прогнозами, населення села може збільшитися до 50 775 мешканців. Для комфортного життя передбачені житлові квартали, школи, дитячі садки, дороги, системи водопостачання та каналізації.

Сулимко зауважив, що ці цифри — це довгострокові розрахунки на 18 років, йдеться про поступове зростання, а не про масову забудову чи стрімке заселення.