В’ячеслав Зінченко оскаржив рішення в апеляційному порядку – Point Lviv

Вячеслав Зінченко, якого 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова визнав винним у вбивстві Ірини Фаріон та засудив до довічного ув’язнення, подав апеляцію на це рішення.

За інформацією з достовірних джерел, апеляційна скарга від Зінченка на рішення суду надійшла 3 листопада. Адвокатка Вячеслава, Діана Кара, підтвердила цю інформацію.

Розгляд справи у Шевченківському районному суді міста Львова, який відбувався під головуванням колегії суддів Петра Невойта, Павла Едера та Олександри Баєвої, встановив вину Зінченка у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, яке трапилося 19 липня 2024 року. Під час суду обвинувачений свою провину не визнав.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, на оскарження вироку обвинувачений має 30 днів із моменту оголошення рішення суду.

Обставини вбивства Ірини Фаріон

Вечір 19 липня 2024 року став трагічним: неподалік дому Ірини Фаріон невідомий зробив постріл у її сторону та швидко зник із місця злочину. Жінку оперативно доставили до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Медики провели операцію, однак стан потерпілої залишався критичним. Попри всі зусилля лікарів, врятувати Ірину Фаріон не вдалося — вона померла за кілька годин.

Уже 21 липня силові структури оголосили у розшук можливого підозрюваного у вбивстві. Через чотири дні — 25 липня — правоохоронці затримали 18-річного молодика у Дніпрі. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що зібраних доказів достатньо для обвинувачення затриманого у вбивстві професорки.

26 липня Галицький районний суд у Львові обрав для підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Ім’я затриманого було оприлюднене на відкритому засіданні — Вячеслав Зінченко.

На початку Зінченку інкримінували умисне вбивство, за яке передбачене покарання до 15 років ув’язнення. Однак згодом, на основі зібраних доказів, справу перекваліфікували. Нині йому інкримінують умисне вбивство особи, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (за п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). За цією статтею йому загрожує довічне ув’язнення.

Прокурор Дмитро Петльований зазначив, що під час досудового розслідування провели понад 60 експертиз, допитали більше півтори тисячі свідків і опрацювали великий обсяг відеоматеріалів із камер спостереження.

Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року. Судові дебати у справі завершилися 17 вересня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова, після чого колегія суддів пішла до нарадчої кімнати для ухвалення вердикту.

1 жовтня суд виніс вирок — визнав Вячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон і призначив йому довічне позбавлення волі.