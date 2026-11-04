Підвищення ефективності співпраці між управлінням ветеранської політики та Головним управлінням ПФУ для підтримки ветеранів та їхніх родин
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Підвищення ефективності співпраці між управлінням ветеранської політики та Головним управлінням ПФУ для підтримки ветеранів та їхніх родин

Марко Лук'яненко

Управління Ветеранської Політики та Головне Управління ПФУ посилюють співпрацю для підтримки ветеранів та їхніх сімей

На робочій зустрічі обговорили пенсійне та соціальне забезпечення, надання пільг і державних гарантій, а також можливість швидко отримувати роз’яснення з питань складних індивідуальних випадків.

Керівництво управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА провело спільну робочу нараду з представниками Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Зустріч присвятили налагодженню тіснішої співпраці між двома структурними підрозділами області задля оперативного вирішення важливих питань пенсійного забезпечення, соціальної підтримки, а також надання пільг і державних гарантій ветеранам та їхнім сім’ям. Фахівці розглянули можливість створення уніфікованого алгоритму допомоги ветеранам.

«Необхідно розробити чітку дорожню карту, яка передбачатиме конкретну підтримку кожній людині, що повернулася з війни. Пріоритетом є уважне ставлення до потреб ветеранів та детальний розбір кожної проблемної ситуації для пошуку ефективних рішень», – наголосив керівник управління Станіслав Керод.

Акцент зробили на координації роботи фахівців, що займаються супроводом ветеранів та демобілізованих, зі спеціалістами Пенсійного фонду Львівщини. У процесі обговорення торкнулися найпоширеніших проблем, з якими стикаються ветерани та їхні супровідники.

«Найчастіше наші ветерани та їхні консультанти звертаються з питаннями щодо призначення та перерахунку пенсій, оформлення виплат у разі втрати годувальника, пенсійного забезпечення сімей військовослужбовців, які зникли безвісти у складних обставинах, а також зарахування періодів військової служби до страхового стажу і виправлення помилок у документах, що стосуються трудового та страхового стажу.

Ми прагнемо, щоб фахівці, які підтримують ветеранів і демобілізованих, мали змогу оперативно отримувати необхідні роз’яснення для допомоги у складних індивідуальних випадках. Це сприятиме наданню якісного соціального супроводу нашим Захисникам, Захисницям і їхнім родинам», – зазначила заступниця керівника управління Тетяна Дідик.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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