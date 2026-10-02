Виробники мають можливість отримати компенсацію до 25% витрат

Держава відшкодовує інвестиції у тваринництво

З 1 жовтня у Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на часткову компенсацію витрат. Вона стосується будівництва та реконструкції тваринницьких об’єктів.

Підтримка охоплює об’єкти для утримання великої рогатої худоби, овець і кіз, доїльні зали, а також потужності з переробки побічних продуктів тваринного походження ІІ та ІІІ категорій. Це стосується скотарства, вівчарства та козівництва. Приймають проєкти, введені в експлуатацію у 2025 році та в період з січня по вересень 2026-го.

Компенсація може сягати 25% від загальних витрат на будівництво або реконструкцію ферм і комплексів для великої рогатої худоби, овець, кіз, доїльних залів, а також об’єктів переробки побічних продуктів тваринного походження.

Подати заявку можна до 20 жовтня включно через Державний аграрний реєстр.

Зверніть увагу! Щоб отримати підтримку, об’єкти повинні бути експлуатовані не менше трьох місяців та розміщені на земельних ділянках, право власності або користування якими гарантується мінімум сім років від дати подання заявки.

«Будівництво виробничої інфраструктури вимагає значних вкладень. Для виробника ця підтримка — можливість спрямувати вивільнені кошти на подальший розвиток господарства», — підкреслила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмила Гончаренко.

Програма реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 950 від 6 серпня 2025 року. Вона регламентує використання бюджетних коштів для підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Детальні умови надання субсидії доступні за посиланням: https://surl.li/xbvece