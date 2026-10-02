Командир військового підрозділу на Львівщині вимагав хабарі за працевлаштування у тилових підрозділах

Молодший лейтенант взяв майже 4 тисячі доларів хабаря за переведення військовослужбовця до тилового підрозділу.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про затримання командира військового підрозділу з правоохоронними функціями на Львівщині за зловживання впливом.
22-річний молодший лейтенант запропонував дружині новоприбулого військовослужбовця понад 4 тисячі доларів за допомогу у переведенні чоловіка до підрозділу, який не бере участі у бойових діях.
Згодом сума хабаря знизилася до 3 800 доларів. Для передачі грошей командир залучив свого брата. Правоохоронці затримали його у Львові у вересні під час отримання всієї суми.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Триває розслідування щодо участі інших осіб у цій протиправній діяльності.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua