Командир військового підрозділу на Львівщині вимагав хабарі за працевлаштування у тилових підрозділах
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Командир військового підрозділу на Львівщині вимагав хабарі за працевлаштування у тилових підрозділах

Марко Лук'яненко

Молодший лейтенант взяв майже 4 тисячі доларів хабаря за переведення військовослужбовця до тилового підрозділу.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про затримання командира військового підрозділу з правоохоронними функціями на Львівщині за зловживання впливом.

22-річний молодший лейтенант запропонував дружині новоприбулого військовослужбовця понад 4 тисячі доларів за допомогу у переведенні чоловіка до підрозділу, який не бере участі у бойових діях.

Згодом сума хабаря знизилася до 3 800 доларів. Для передачі грошей командир залучив свого брата. Правоохоронці затримали його у Львові у вересні під час отримання всієї суми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває розслідування щодо участі інших осіб у цій протиправній діяльності.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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