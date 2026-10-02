Під Львовом 51-річний керманич Toyota врізався в паркан приватного будинку

1 жовтня ввечері в Рудному 51-річний водій Toyota Corolla врізався у приватну огорожу, пошкодивши її.

Під час перевірки поліція виявила у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте водій відмовився проходити алкотест на місці події і в медзакладі.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився у четвер, 1 жовтня. Чоловік не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з приватною огорожею, яка внаслідок зіткнення була пошкоджена.

Патрульні оформили адміністративні матеріали відносно водія через відмову від проходження огляду на алкогольне сп’яніння.