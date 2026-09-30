Викладачів двох львівських університетів затримали за отримання хабарів від студентів за сприяння у ухиленні від мобілізації

Доцентка та завідувачка лабораторії двох львівських університетів допомагали студентам успішно складати сесію та уникати відрахування навчального закладу.

Про це інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці викрили схему хабарництва, у якій брали участь дві викладачки провідних вузів Львова. Вони вимагали гроші від студентів мобілізаційного віку за сприяння у здачі сесії.

Зокрема, доцентка допомагала студентам віком від 25 років успішно проходити сесію. Це давало можливість зберегти право на відстрочку від призову та уникнути відрахування.

“Для реалізації схеми викладачка долучила колишню колегу зі свого попереднього місця роботи — завідувачку лабораторії університету, де навчаються ці студенти. Студенти переводили кошти на картку доцентки, частину грошей вона переказувала спільниці. Завідувачка лабораторії гарантувала успішне складання сесії навіть без фізичної присутності студентів у навчальному закладі,” — повідомили у прокуратурі.

Відтак, починаючи з 2023 року, щонайменше 16 чоловіків отримали відстрочки від мобілізації. За одну сесію минулого навчального року викладачки отримали понад 29 тисяч гривень від двох студентів.

Обом підозрюваним повідомили про підозру у хабарництві та змові для впливу на прийняття державних рішень задля особистої вигоди (ч. 2 ст. 28 — ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Слідчі продовжують розслідування, встановлюють інших осіб, пов’язаних із протиправною діяльністю, зокрема серед викладачів університету.

Окрім того, триває ідентифікація всіх студентів, які користувалися послугами викладачок у схемі хабарництва.