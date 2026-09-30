У Львові чоловік відібрав у жінки золотий ланцюжок і викрав 1000 гривень

У Львові поліцейські затримали 24-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зухвалому пограбуванні жінки віком 36 років.

Інцидент трапився 28 вересня близько 03:30 у під’їзді будинку на вулиці Володимира Великого, повідомляють правоохоронці Львівщини.

Чоловік різко зірвав із шиї жінки золотий ланцюжок із підвіскою та відібрав у неї 1000 гривень. Після цього зловмисник швидко втік із місця злочину.

«Завдяки записам камер системи “Безпечна Львівщина” поліція оперативно визначила місцезнаходження нападника та затримала його. Вилучено речові докази», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Розслідування проводили співробітники Львівського районного управління поліції №2 разом із фахівцями Управління кримінального аналізу.

За участі Франківської окружної прокуратури підозрюваному оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, що кваліфікує злочин як грабіж.

За цією статтею передбачене покарання – ув’язнення на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.