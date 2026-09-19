На кордоні з Польщею конфіскували 8 iPhone 18 Pro Max, які везли «для себе»

У пункті пропуску «Нижанковичі» на українсько-польському кордоні прикордонники та митники виявили вісім незадекларованих iPhone 18 Pro Max.

Смартфони знайшли у двох автомобілях, якими керували мешканці Львівщини.

За даними 7-го прикордонного Карпатського загону, під час огляду Volkswagen, який повертався з Польщі під керуванням 32-річного чоловіка, правоохоронці виявили чотири смартфони. Водій пояснив, що віз їх для особистого користування.

Ще чотири iPhone 18 Pro Max виявили серед особистих речей у другому Volkswagen.

Автомобілем керувала 24‑річна жителька Львівщини. Вона також заявила, що телефони призначалися для особистого користування.

Орієнтовна вартість усіх восьми смартфонів становить близько 850 тисяч гривень.

Митники склали протоколи за обома випадками. Вилучені телефони передали на склад митниці.





Створено за матеріалами: 032.ua