Втрачена музика Розстріляного відродження оживе у Львівському органному залі

19 вересня о 19:00 у Львівському органному залі відбудеться концерт «Український модерн. Музика доби Розстріляного відродження». На сцені лунатимуть симфонічні твори композитора Володимира Йориша.

Епоха 1920-х в Україні стала періодом творчого піднесення та пошуку нових форм. Володимир Йориш належить до найяскравіших представників цієї хвилі.

У програмі концерту — Симфонія №4 та Симфонічна сюїта «Базар». Обидві партитури майже століття зберігалися виключно у рукописах архівів.

Повернути цю спадщину до концертного життя вдалося завдяки співпраці Львівського органного залу з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Саме там збереглися оригінальні авторські партитури.

Симфонія №4 відкриє слухачам глибинний та масштабний симфонічний світ Йориша. Музика вражає енергією й архітектурою форми.





Симфонічна сюїта «Базар», ор. 7, створює яскраву музичну картину українського міста початку 1920-х. Оркестр відтворює гамір торговиць, наспіви кобзарів і народні танці.

Шедеври українського модерну виконає Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під орудою Івана Остаповича. Дириґент — лауреат Національної премії України імені Левка Ревуцького та директор Львівського органного залу.

Цей концерт — перший у серії подій «Український модерн», що пройдуть цього сезону в Органному залі. Попереду ще низка музичних відкриттів.

Приходьте відкрити нові сторінки української класики й відчути дух модерну, що повертається на сцену.

Квитки можна придбати у касі Органного залу та на сайті kontramarka.ua.