У Дрогобичі мешканці вул. Шептицького тимчасово залишилися без водопостачання

У Дрогобичі тимчасово припинили подачу води до частини будинків на вулиці Шептицького.

КП «Дрогобичводоканал» повідомляє, що обмеження діятимуть до 14:00 у зв’язку з ремонтними роботами на вул. Шептицького, 18.

Без водопостачання залишилися будинки на вулиці Шептицького: 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2 та 16/3.

Також відключені будинки під номерами 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 і 18/5.

Комунальне підприємство просить вибачення у мешканців зазначених будинків за тимчасові незручності.

Причина — виконання ремонтних робіт на мережі.