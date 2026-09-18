У Львівській області частину вулиці закриють на 72 години

У селі Воля-Гомулецька на три дні перекриють для руху частину вулиці Озерної.

Укладають другий шар асфальтобетонного покриття. Обмеження діятимуть з 18 до 20 вересня включно. Шевченківська районна адміністрація Львова повідомила про це.

Ділянку від межі з Брюховичами до місцевої церкви закриють з 18 вересня. Під час ремонту міський автобус №63, який з’єднує вулицю Під Дубом із Волею-Гомулецькою, курсуватиме лише до церкви в селі.

Ремонт вулиці Озерної триває на ділянці довжиною 2,3 км. Для укріплення основи застосовують німецьку технологію NovoCrete.

Загальна вартість робіт становить 53,3 млн грн. На проєкт міжнародні партнери IBS GmbH та GIZ надали 200 тис. євро.

На вулиці вже замінили водопропускні труби, облаштували укріплену основу і поклали нижній шар асфальту.

Після укладання верхнього шару тут планують влаштувати тротуари та дві зупинки громадського транспорту. Також встановлять відбійники, дорожні знаки і нанесуть розмітку.

Капітальний ремонт вулиці Озерної планують завершити у 2027 році.





Створено за матеріалами: 032.ua