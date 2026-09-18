У Львові відбудеться церемонія прощання з бійцем 116-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Завтра, 19 вересня, у Львові прощатимуться з Віктором Германом, бійцем 116-ї окремої механізованої бригади.

Прощання та чин похорону розпочнуться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла.

Близько 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87, що на вул. Пасічна.

На будинках уздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Міська влада закликає долучитися до церемонії і тимчасово утриматися від розважальних заходів під час прощання.

Віктор Герман (02.10.1968 – 17.10.2025) — львів’янин.

Він навчався в ліцеї “Галицький”, раніше — у школі №19, а згодом — у Вищому професійному училищі №29.

Проходив строкову військову службу.

Працював водієм-експедитором на приватних підприємствах.

Рідні описують його як щиру й доброзичливу людину.

Віктор легко знаходив спільну мову з іншими і завжди ставився до людей з повагою.

Його вирізняли мужність, сила духу, рішучість і відповідальність.

Він був завжди готовий допомогти і не боявся труднощів.

Захоплювався спортом, зокрема карате та дзюдо, вів активний спосіб життя і цінував дружбу.

У 2023 році став на захист Батьківщини від російського вторгнення.

Служив у складі 116-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Боровся на Запорізькому, Донецькому та Південно-Слобожанському напрямках.

Нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

Також удостоєний медалі “Ветеран війни”.

У Віктора Германа залишилися мати, донька та племінниці.