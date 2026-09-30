Відремонтований дитячий будинок Катерини Долгової у Львові відкриває нову сторінку

Дитячий будинок сімейного типу Катерини Долгової у Львові відновив роботу після масштабної пожежі, яка сталася торік. Після капітального ремонту родина знову оселилася у власному помешканні — мамі-виховательці та дев’ятьом дітям відкрили двері оновленої оселі.

Пожежа спалахнула через несправність електромережі. Вогонь повністю знищив одну кімнату на другому поверсі, а через полум’я, сильне задимлення й воду, що застосовувалась для гасіння, пошкоджень зазнала майже вся будівля. Родина в момент пожежі була надвір’ї, тому обійшлося без травмованих.

Через руйнування родина тимчасово залишила будинок і переїхала у велику квартиру іншого дитячого будинку сімейного типу. Її надали завдяки підтримці благодійного фонду «Рідні», що забезпечив тимчасове житло на час відновлювальних робіт.

Ремонт будинку був комплексним: відновили пошкоджені приміщення, інженерні мережі, провели внутрішнє оздоблення. Завдання полягало в тому, аби створити безпечне і комфортне середовище для великої родини.

Фінансування ремонту надали офіс ЮНІСЕФ у Львові, який інвестував понад 4,5 млн грн. Окрім цього, управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради виділило більше 250 тис. грн на закупівлю побутової техніки та необхідного обладнання.

Керівник міського управління «Служба у справах дітей» Володимир Фридрак наголосив на масштабах роботи та підтримці партнерів. Він підкреслив, що всі залучені прекрасно усвідомлювали важливість швидкого повернення дітей та мами до рідної оселі.

Керівниця офісу ЮНІСЕФ у Львові Нінке Воппен заявила про намір організації продовжувати підтримувати сімейні форми виховання. Вона зауважила, що кожна дитина заслуговує зростати у родині, наповненій любов’ю, турботою й стабільністю.

Після року очікування будинок знову наповнився дитячим гамором. Діти повернулися до своїх кімнат, а родина — до звичного ритму життя у власному домі.

Одна з вихованок, Марічка, зізналася, що вся родина дуже сумувала за своїм домом. Вона радіє, що тепер усі мешкають у світлому, затишному та оновленому просторі.

Мама-вихователька Катерина Долгова назвала повернення в будинок пам’ятною подією. Вона розповіла, що цілий рік сім’я чекала можливості знову зібратися за одним столом і жити звичним життям після трагедії.

«Сьогодні я дивлюся на наш оновлений будинок і відчуваю величезну радість та вдячність. Тут знову можна жити, сміятися, збиратися всією родиною за одним столом і просто бути вдома», — ділиться Катерина Долгова.

У цьому дитячому будинку сімейного типу виховуються дев’ять дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вирішення питання повернення стало спільним досягненням міських служб, міжнародних партнерів і благодійних організацій.