У Львові повідомили про підозру керівницям факультетів, які сприяли ухиленню від мобілізації чоловіками

У Львові правоохоронці викрили схему фіктивного зарахування військовозобов’язаних чоловіків на денну форму навчання. Це давало можливість отримати статус студента й безперешкодно перетинати державний кордон.

Поліція Львівщини підозрює у організації цієї схеми керівниць структурних підрозділів кількох львівських університетів.

Чоловіків, які насправді не навчалися, зараховували на денну форму навчання. Далі фігурантки отримували неправомірну вигоду за сприяння у складанні сесій та збереженні статусу студентів.

Правоохоронці повідомили: «Фігурантки організували фіктивне зарахування військовозобов’язаних чоловіків на денну форму навчання. Це давало можливість уникнути мобілізації та перетину кордону. Оскільки ці “студенти” фактично не відвідували заняття, їм забезпечували успішне складання сесій і підтримання статусу студентів за гроші».

Оперативники міграційної поліції Львівщини разом зі слідчими обласного управління поліції, прикордонниками 7-го Карпатського прикордонного загону та загону «ДОЗОР» викрили схему. До розслідування також залучили спецпризначенців. Керівництво процесом здійснює Львівська обласна прокуратура.

29 і 30 вересня правоохоронці провели більше десятка обшуків у приміщеннях університетів, автомобілях та за місцями проживання підозрюваних. В ході слідчих дій вилучили документи та інші докази.

Жінкам, причетним до схеми, повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 — частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція передбачає штраф від двох до п’яти з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідство триває.



