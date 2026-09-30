Львівський суд передає документи у справі Control Process проти ЛКП Зелене місто для розгляду у польському суді

У Господарському суді Львівської області триває виконання судового доручення з Польщі у справі, пов’язаній із Львівським комунальним підприємством “Зелене місто”.

Львівському підприємству “Зелене місто” вручають документи у справі, яку розглядає господарський окружний суд Варшави.

Позивач у цій справі – компанія Control Process, відповідач – ЛКП “Зелене місто”. Польський суд (XVI Wydział Gospodarczy) направив доручення на вручення постанови від 14 травня.

15 вересня Господарський суд Львівщини прийняв це доручення до виконання. Спершу засідання призначили на 28 вересня. Проте саме в той день ухвалили нове рішення: викликати представника ЛКП “Зелене місто” на 13 жовтня.

Участь у засіданні є обов’язковою. Якщо представник відмовиться отримати документи або не з’явиться без поважних причин, суд вважатиме їх врученими відповідно до статті 370 Господарського процесуального кодексу України.

Тим часом у Польщі вже визначили дату розгляду по суті позову Control Process – це 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше між польською компанією Control Process і владою Львова виник конфлікт через будівництво сміттєпереробного заводу. Вони обвинувачували один одного у блокуванні проекту. У березні цього року договір із компанією було розірвано.