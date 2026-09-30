Суд відхилив позов Садового, тож генплан Сокільників залишається в силі

Львівська міська рада продовжує тиснути на Сокільники через їхні плани з розвитку громади. Нещодавно ЛМР зверталася до різних державних органів і навіть подала позов до суду з вимогою скасувати Генплан громади, затверджений на 2024 рік. Вона також намагалася призупинити дію цього плану ще до ухвалення судового рішення, але суд відхилив цю спробу. Розгляд основного позову був призначений на 30 вересня, проте засідання перенесли на 22 жовтня.

Спір стосується рішення Сокільницької сільради №1370 від 30 грудня 2024 року, яким було затверджено зміни до Генерального плану села. Львівська міськрада вимагає його скасування.

Паралельно ЛМР звернулась із проханням призупинити дію рішення Сокільницької сільради до ухвалення остаточного судового рішення. 24 вересня міськрада подала заяву про забезпечення позову, вимагаючи зупинити реалізацію змін до Генплану.

Львівська влада просила заборонити сільраді та іншим фізичним і юридичним особам виконувати будь-які дії, пов’язані з впровадженням Генплану. Серед обмежень – заборона на погодження проєктів землеустрою для зміни меж села, зміну цільового призначення земельних ділянок і видачу дозвільних документів на будівництво. В разі задоволення цієї заяви громада на час судового розгляду суттєво втратила б можливість реалізувати свою містобудівну документацію.

Львівська міськрада аргументує свою позицію тим, що новий Генплан відкриває шлях для забудови територій біля міста та аеропорту, включно з землями, які можуть знадобитися для розвитку летовища надалі.

25 вересня Львівський окружний адміністративний суд відмовив ЛМР у спробі зупинити рішення Сокільницької сільради. Суд дійшов висновку, що підстав для негайного втручання немає і що захист прав міськради не буде ускладнений без призупинення рішення.

Суд також зазначив, що ЛМР не надала переконливих доказів, які свідчили б про ризик незворотних наслідків без негайного рішення, а також не довела, що виконання рішення буде проблематичним у майбутньому.

Це не єдиний судовий процес навколо Генплану Сокільників. 28 вересня Львівський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позов комунального підприємства «Львівводоканал» до Сокільницької сільради. Керівництво «Львівводоканалу» намагалося залучити до справи ЛМР, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Ці судові процеси – частина тривалого конфлікту між Львовом і Сокільниками щодо розвитку території громади. Львівська міськрада активно оскаржує Генплан, намагається призупинити його дію, звертається до Міноборони та Державіаслужби, а також прагне приєднатися до справи «Львівводоканалу». Попри активні зусилля міськради, рішення Сокільницької сільради №1370 залишається чинним і дієвим.