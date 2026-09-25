Відповіді міськради про голосування і призначення директорки ліцею у Стрию на конкурсі

26 серпня у Стрию провели конкурс на посаду директорки ліцею «Гімназія імені Андрея Шептицького».

Участь у ньому взяли дві кандидатки: виконувачка обов’язків директорки Руслана Опришко та директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Стрийської міської ради Ірина Кизима.

Конкурсна комісія оголосила переможницею Ірину Кизиму. Проте після голосування з’явилися сумніви щодо кількості голосів, необхідних для ухвалення рішення, а також викликала питання письмова заява одного з членів комісії, подана вже після засідання.

Випускниця ліцею Мар’яна Василів (Луковецька) надала документи щодо конкурсу та свої звернення до державних органів. Зокрема, Управління Державної служби якості освіти у Львівській області у відповіді на її запит зазначило, що для прийняття рішення конкурсною комісією з шести осіб потрібно було не менше чотирьох голосів «за».

Редакція отримала офіційну позицію Стрийської міської ради щодо проведення конкурсу, складу комісії, голосування та призначення.

У міській раді підтвердили, що конкурс відбувся відповідно до законодавства, а призначення Ірини Кизими оформлене наказом управління освіти.

Як проходило голосування конкурсної комісії

Комісія налічувала шість осіб, на засіданні 26 серпня були присутні п’ятеро.

У міськраді пояснили, що, згідно з частиною четвертою статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», комісія правомочна, якщо присутні щонайменше дві третини її складу. Оскільки було п’ятеро з шести членів, необхідний кворум забезпечили.

Під час голосування результати були такими:

3 голоси — за Ірину Кизиму;

2 — утрималися;

1 член комісії був відсутній;

проти голосів не було.

Такі дані містить протокол №3 від 26 серпня.

Питання про кількість необхідних голосів

Спірним стало застосування норми закону про кількість голосів для ухвалення рішення конкурсною комісією.

У відповіді Управління ДСЯО у Львівській області, адресованій Мар’яні Василів, йдеться, що рішення конкурсна комісія приймає більшістю голосів від затвердженого складу.

Оскільки в комісії було шість осіб, потрібно було щонайменше чотири голоси «за». Голоси «утримались» не зараховують як підтримку.

Управління звернулося листом до міського голови Стрия, попереджаючи про правові ризики призначення керівника на основі рішення, яке не отримало достатньої кількості голосів.

При цьому у ДСЯО підкреслили, що їхній лист має інформаційний характер і не встановлює норм права.

Міськрада про заяву члена комісії після голосування

Стрийська міська рада підтвердила результати голосування: три голоси «за», два — «утрималися», один член комісії відсутній.

Одночасно, міськрада повідомила, що після засідання один із тих, хто утримався, подав письмову заяву на підтримку Ірини Кизими.

У міськраді наголосили, що ця заява не змінює офіційного результату, зафіксованого у протоколі.

«Ця заява не змінює результат голосування, зафіксований протоколом, однак врахована під час розгляду ситуації як додаткова обставина», — зазначено у відповіді виконавчого комітету.

Таким чином, офіційно результати залишилися 3 голоси «за» та 2 «утрималися». Проте міська рада також повідомила про письмову позицію одного з членів комісії, висловлену вже після засідання.

Мар’яна Василів раніше звертала увагу саме на цю деталь. Вона наголосила, що волевиявлення має фіксуватися одразу під час голосування і бути відображеним у протоколі. Застерігла також, чи може заява, подана після засідання, вплинути на результат конкурсного відбору.

Призначення Ірини Кизими на посаду

Хоча виникли питання щодо кількості голосів, комісія визначила Ірину Кизиму переможницею конкурсу.

Згідно з інформацією міської ради, вона отримала у сумі 9,24 бала за результатами трьох етапів конкурсу.

4 вересня управління освіти видало наказ №501-к про її призначення директоркою ліцею. З 5 вересня вона приступила до виконання обов’язків.

Отже, кадрове призначення оформлене згідно з наказом управління освіти.

Склад конкурсної комісії та його формування

Ще одним предметом обговорення стало формування конкурсної комісії.

Міська рада повідомила, що персональний склад комісії затвердили розпорядженням міського голови від 20 липня 2026 року №197.

Комісія складалася з голови та п’ятьох членів. Серед них — два представники Управління Державної служби якості освіти у Львівській області, які увійшли до складу за власною згодою.

У міськраді наголосили, що формування комісії відповідає вимогам Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Раніше Управління ДСЯО у відповіді зізналося, що не є організатором конкурсу і не має повноважень втручатися у діяльність комісії або змінювати її склад.

Чи були скарги на конкурс

У міськраді додали, що певні звернення, пов’язані з конкурсом і його результатами, надходили.

Однак від учасниць конкурсу звернень щодо порушень у роботі комісії, неправильного проведення конкурсу або рішень її членів не було.

Інші звернення розглядають відповідно до Закону України «Про звернення громадян» в межах компетенції відповідних органів.

Контекст у Стрийській громаді

Питання конкурсів на керівні посади в закладах освіти громади вийшло далеко за межі одного ліцею.

9 вересня зареєстрували електронну петицію «Про забезпечення законності, доброчесності та прозорості конкурсів на посади керівників закладів освіти Стрийської міської ТГ». Вона швидко набрала 155 голосів при необхідних 150.

15 вересня міська рада оголосила про початок розгляду петиції.

Автори просять перевірити всі конкурси на керівні посади в освітніх закладах громади у 2026 році. Особлива увага — формуванню комісій, процедурі оцінювання, дотриманню правил оформлення результатів і доступу до документів.

У проєкті рішення міськрада пропонує провести перевірку постійній депутатській комісії спільно з управлінням освіти.

Мар’яна Василів звертає увагу, що управління освіти було задіяне в організації конкурсів, які тепер пропонують перевірити.

Остаточний формат перевірки визначатиме Стрийська міська рада.

Аргументи міськради щодо необхідності призначення

У відповіді редакції міська рада детально пояснила важливість кадрового рішення.

На момент проведення конкурсу посада директора була вакантна. Виконувачка обов’язків заявила про звільнення за угодою сторін.

Отже, своєчасне призначення директорки стало необхідним, щоб забезпечити безперервне управління ліцеєм, належний освітній процес і стабільне функціонування закладу.

Що лишається предметом дискусії

Сьогодні підтверджено кілька ключових фактів.

Конкурс відбувся 26 серпня. Комісія налічувала шість осіб, п’ятеро були присутні.

У протоколі зафіксовано три голоси «за» Ірину Кизиму та два «утрималися».

ДСЯО у відповіді на звернення наголосило, що необхідно було мінімум чотири голоси «за» для визначення переможця.

Міська рада підтвердила результати голосування, але також повідомила про письмову заяву члена комісії, зроблену після засідання. Проте вона не вплинула на офіційний результат.

Попри це, 4 вересня управління освіти офіційно призначило Ірину Кизиму директоркою ліцею.

Отже, найбільше дискусій викликає відповідність результатів голосування чинному законодавству та роль письмової заяви після засідання.

Паралельно триває розгляд петиції, яка спрямована на забезпечення прозорості та доброчесності конкурсів на керівні посади у закладах освіти Стрийської громади.