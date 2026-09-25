У Львові звільнили від покарання сутенерів за внесок 3 млн грн на підтримку ЗСУ

У Львові засудили трьох сутенерів, які організували борделі, призначивши їм іспитові строки. Відповідне рішення виніс Галицький районний суд.

14 вересня 2026 року всім трьом фігурантам призначили п’ять років позбавлення волі з відстрочкою на три роки — вони звільнені від реального відбування покарання за умови випробувального терміну.

Із осені 2023 року двоє організаторів — уродженка Донеччини і чоловік із Харкова, який працював як ФОП, — створили й очолили злочинну групу. Вони заробляли на сутенерстві й контролювали роботу борделів у Львові. Згодом до них приєдналася мешканка Одеси, яка взяла на себе обов’язки адміністратору та диспетчеру.

Сутенери орендували апартаменти на вулиці Куліша. Там жінки працювали як у приміщенні, так і виїжджали за викликами по місту та області. Організатори брали замовлення телефоном і через Telegram, надсилали клієнтам фото дівчат і узгоджували ціни. Коштували послуги від 4 000 до 4 200 гривень за годину, включаючи оренду апартаментів. Половину доходів повертали адміністраторам.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність під час контрольованих закупівель у лютому та квітні 2024 року і припинили діяльність групи.

Наприкінці липня 2026 року всі троє пішли на угоду з прокуратурою і визнали провину.

Організаторка пожертвувала на ЗСУ 2 000 000 гривень.

Співорганізатор переказав 500 000 гривень на підтримку військових.

Адміністраторка також внесла 500 000 гривень для Збройних сил України.

Суд врахував ці внески як пом’якшувальні обставини, що значно знизили ступінь тяжкості злочинів.

Галицький райсуд офіційно визнав усіх трьох винними за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти організованою групою) та ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство організованою групою).

Остаточне покарання призначили як 5 років позбавлення волі з подальшим звільненням від ув’язнення і встановленням іспитового строку на три роки згідно зі ст. 75 КК України.