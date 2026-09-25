У Львові відбудеться поминальна церемонія на честь Тараса Вовканича

У Львові 26 вересня відбудеться церемонія прощання з військовослужбовцем Тарасом Вовканичем, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Міська влада закликає львів’ян і гостей міста приєднатися до церемонії та утриматися від розважальних заходів у цей час.

Похоронна служба розпочнеться о 11:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Близько 11:30 на площі Ринок пройде міська церемонія прощання з воїном. Поховають Тараса Вовканича на Личаківському кладовищі, у секторі почесних поховань №87, що розташований на вулиці Пасічній.

Тарас Вовканич народився 1 червня 1983 року у Львові. Він навчався у загальноосвітній школі №13, потім здобув професію автослюсаря у професійно-технічному училищі №53. Після закінчення навчання працював у будівельних компаніях приватного сектору.

Рідні згадують Тараса як добру, відповідальну та працелюбну людину, котра завжди була готова підтримати інших. Він захоплювався спортом, особливо футболом, любив українську музику і активно стежив за новинами.

У 2023 році Тарас добровільно пішов на захист України від повномасштабного вторгнення Росії. Він брав участь у обороні на Запорізькому напрямку у складі 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

У загиблого залишилися сестра, два брати, племінниця та інші рідні.