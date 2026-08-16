Від хатнього безладу до цифрового: на Львівщині запрошують взяти участь у Всесвітньому дні прибирання

З 20 серпня по 20 вересня в Україні відбувається щорічна екологічна акція World Cleanup Day — Всесвітній день прибирання.

Мешканців Львівщини запрошують приєднатися до ініціативи та подбати про довкілля навколо себе.

У Департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОВА пояснюють: через воєнний стан масових заходів цьогоріч не проводитимуть. Натомість кожен може взяти участь у власному форматі.

Наприклад, охочі можуть організувати локальне прибирання на попередньо погоджених та безпечних територіях біля укриттів. Є й інший варіант — Digital Cleanup: очищення смартфонів, комп’ютерів і хмарних сховищ від непотрібних файлів.

Крім того, організатори радять сортувати сміття та передавати вторинну сировину до відповідних пунктів прийому.

«Чисте довкілля починається з простих речей – не смітити, правильно поводитися з відходами, сортувати те, що можна переробити, та дбати про територію, на якій ми живемо. Всесвітній день прибирання – можливість об’єднатися заради спільної мети», — зазначив директор обласного департаменту екології Володимир Корда.

Торік до акції в Україні приєдналися понад 256 тисяч осіб, які спільно навели порядок на більш ніж 14 тисячах локацій.