16–17 серпня Львівщині прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Львівщині 16 та 17 серпня синоптики прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку — вона сягне 5 класу. Таку інформацію надав Львівський регіональний центр з гідрометеорології України.

Через критичний рівень загрози рятувальники звертаються до жителів області з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Це допоможе уникнути загорянь на відкритій місцевості.

Мешканцям регіону настійно радять:

не спалювати суху траву та побутове сміття;

не влаштовувати вогнища в лісових масивах та поруч із сухостоєм;

не кидати на землю недопалки чи використані сірники;

не залишати відкритий вогонь без постійного нагляду.

Фахівці служби порятунку наголошують: навіть одна крихітна іскра здатна перетворитися на масштабну пожежу й знищити цінні зелені насадження.