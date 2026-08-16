16–17 серпня Львівщині прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Львівщині 16 та 17 серпня синоптики прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку — вона сягне 5 класу. Таку інформацію надав Львівський регіональний центр з гідрометеорології України.
Через критичний рівень загрози рятувальники звертаються до жителів області з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Це допоможе уникнути загорянь на відкритій місцевості.
Мешканцям регіону настійно радять:
- не спалювати суху траву та побутове сміття;
- не влаштовувати вогнища в лісових масивах та поруч із сухостоєм;
- не кидати на землю недопалки чи використані сірники;
- не залишати відкритий вогонь без постійного нагляду.
Фахівці служби порятунку наголошують: навіть одна крихітна іскра здатна перетворитися на масштабну пожежу й знищити цінні зелені насадження.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua