Під час земляних робіт на вулиці Мазепи у Львові будівельники виявили несподівану знахідку — ремонт призупинили

Під час реконструкції вулиці Мазепи у Львові будівельники натрапили на підозрілий предмет. Схожий на застарілий боєприпас об’єкт помітили 15 серпня.

Робітники підрядної організації виявили знахідку під час земляних робіт екскаватором. Роботи на ділянці одразу зупинили, територію огородили та викликали правоохоронців.

«Знахідку виявили під час виконання земляних робіт екскаватором. На місці працюють відповідні служби. До завершення необхідних заходів роботи на цій ділянці не проводяться», — повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Фахові служби вже прибули на місце події. Спеціалісти встановлюють характер предмета та готують безпечне вилучення знахідки.

Реконструкцію вулиці Мазепи розпочали ще в травні. На ділянці від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика планують розширити проїзну частину. Тут з’являться дві виділені смуги та острівні зупинки громадського транспорту. Також оновлять інфраструктуру для пішоходів і велосипедистів, облаштують паркувальні місця та зелені насадження.

Вулиця Мазепи наразі повністю перекрита для транспорту. Громадський транспорт їздить зміненими маршрутами. Приватні автівки можуть об’їхати ділянку через вулицю Орлика — вулицю Миколайчука або вулицю Тичини — вулицю Хвильового. Для вантажного транспорту рекомендують об’їзд через проспект Чорновола, вулицю Липинського та вулицю Б. Хмельницького.