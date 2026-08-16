Львів’янка намагалася провезти через «зелений коридор» Cartier і Rolex на 4,1 млн гривень

На кордоні з Польщею митники разом із прикордонниками зупинили автомобіль із партією елітних годинників, які водійка не задекларувала. Загальна вартість вилученого перевищує 4 мільйони гривень.

Подія сталася на пункті пропуску «Краківець — Корчова». До кордону підʼїхав легковик Lexus, за кермом якого сиділа 20-річна мешканка Львова. Дівчина попрямувала смугою спрощеного контролю, відомою як «зелений коридор» — тобто заявила, що товарів для декларування не має.

Проте перевірка виявила інше. Під час огляду багажного відділення митники знайшли вісім наручних годинників преміальних брендів Cartier та Rolex.

«Під час огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили в багажному відділенні 8 наручних годинників брендів Cartier та Rolex. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить 4,1 млн гривень», — повідомили у Львівській митниці.

Наразі щодо водійки складено протокол про порушення митних правил відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Справу передано для подальшого розгляду.