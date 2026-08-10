У Львові запровадять електронну систему навігації для орієнтування на Полях почесних поховань

У Львові запрацювала єдина електронна система навігації Полями почесних поховань. Тепер знайти місце вшанування Захисника чи Захисниці стане набагато легше.

Про запуск нового сервісу розповів керівник виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, система дозволяє за кілька секунд знайти конкретне поховання, побачити розташування всіх Полів почесних поховань та проклали маршрут до потрібної точки.

Проєкт реалізували спільно з ІТ-компанією GlobalLogic. Львівська влада наголошує, що це не просто технічне рішення, а справді потрібний інструмент для родин загиблих.

Щодня на Поля почесних поховань приходять рідні полеглих воїнів, побратими, а також мешканці та гості Львова. Для багатьох із них зручна навігація стане суттєвою підтримкою у важкі моменти.











Скористатися новою системою навігації можна в інформаційних центрах на вулиці Мечникова та на Пасічній. Обидва пункти працюють щодня з 9:00 до 20:00.

У міській владі окремо подякували команді GlobalLogic та управлінню цифрової інфраструктури та сервісів міста за спільну роботу над проєктом.