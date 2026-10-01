Великі черги на пункті пропуску Львівщини для виїзду до Польщі

На кордоні з Польщею у Львівській області спостерігають скупчення автомобілів, які прагнуть перетнути межу України. Подорожуючим радять врахувати нинішню ситуацію при плануванні поїздки і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

Наразі у пунктах пропуску на виїзд з України перебуває така кількість транспортних засобів:

«Угринів» близько 15 автомобілів;

«Грушів» близько 20 автомобілів;

«Краківець» приблизно 30 автомобілів і 9 автобусів;

«Шегині» близько 100 автомобілів;

«Смільниця» 2 автобуси.

Найменше завантажені для виїзду зараз пункти пропуску «Рава-Руська», «Смільниця» та «Нижанковичі». При цьому на в’їзд в Україну черг з автомобілів та автобусів не зафіксовано.

Оновлення про стан завантаженості пунктів пропуску можна отримати на Facebook-сторінках Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7 прикордонного Карпатського загону.