Великі черги на пункті пропуску Львівщини для виїзду до Польщі
Опублікувати у CityLife

Великі черги на пункті пропуску Львівщини для виїзду до Польщі

Марко Лук'яненко

На кордоні з Польщею у Львівській області спостерігають скупчення автомобілів, які прагнуть перетнути межу України. Подорожуючим радять врахувати нинішню ситуацію при плануванні поїздки і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

Наразі у пунктах пропуску на виїзд з України перебуває така кількість транспортних засобів:

  • «Угринів» близько 15 автомобілів;
  • «Грушів» близько 20 автомобілів;
  • «Краківець» приблизно 30 автомобілів і 9 автобусів;
  • «Шегині» близько 100 автомобілів;
  • «Смільниця» 2 автобуси.

Найменше завантажені для виїзду зараз пункти пропуску «Рава-Руська», «Смільниця» та «Нижанковичі». При цьому на в’їзд в Україну черг з автомобілів та автобусів не зафіксовано.

Оновлення про стан завантаженості пунктів пропуску можна отримати на Facebook-сторінках Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7 прикордонного Карпатського загону.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Великих Грибовичах тимчасово обмежать рух через ремонт траси Львів – Рава-Руська

У Великих Грибовичах тимчасово обмежать рух через ремонт траси Львів – Рава-Руська

У Львівській області вшанували військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

У Львівській області вшанували військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *