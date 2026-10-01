У Львівській області вшанували військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

У Львові відзначили День захисників і захисниць України, День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці урочистими заходами. Подія об’єднала військовослужбовців Регіонального управління «Захід» Державної спеціальної служби транспорту, їхніх побратимів, родини загиблих, представників сил оборони, духовенство та запрошених гостей.

Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень приєднався до заходу, подякувавши військовим за їхню щоденну працю та незламність.

«Ви робите речі, які зберігають життя. Дякую за те, що ви є і залишаєтесь незламними. Герої не вмирають, поки про них пам’ятаємо. Пам’ятаймо, завдяки кому ми можемо стояти тут, заради кого все це відбувається. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб Україна була назавжди», — наголосив Тарас Грень.

Військові Державної спеціальної служби транспорту від початку повномасштабної війни виконують бойові й спеціальні завдання у різних регіонах країни. Вони забезпечують безпеку та інфраструктуру, необхідну для військових операцій.

Ця відповідальна служба супроводжується значними втратами: за час війни у військових частинах Регіонального управління «Захід» загинули 76 воїнів. Присутні на заході вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

На території Регіонального управління «Захід» відкрили меморіальні таблиці двом військовослужбовцям, які віддали життя за Україну. Йдеться про старшого солдата Василя Михайловича Шкварока, стрільця-сапера 2-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу штурмової роти військової частини Т0910, та солдата Віктора Петровича Смолійчука, стрільця-номера обслуги 3-го відділення вогневого ураження 1-го штурмового взводу тієї ж роти.

Меморіальні таблиці освятили, після чого військові й гості поклали до них квіти на знак пам’яті та поваги.

Під час урочистостей також відзначили військовослужбовців Регіонального управління «Захід» та його підрозділів за їхню віддану службу.

Завершилося святкування в Будинку вчених. Там пройшли подальші урочисті заходи, присвячені Дню захисників і захисниць України, у ході яких говорили про внесок військових спеціальної служби транспорту в оборону держави та нагородили найкращих представників особового складу.