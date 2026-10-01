Верховний Суд скасував законність самобуду на Виговського

Верховний Суд зобов’язав приватну компанію демонтувати кіоск на вулиці Виговського і звільнити земельну ділянку.

Юридичний департамент Львівської міської ради повідомляє, що суд повністю задовольнив позов міськради. Верховний Суд підтвердив, що споруда на вулиці Виговського встановлена незаконно і самовільно зайняла комунальну землю.

Йдеться про нежитлову споруду площею 64,7 м² за адресою: вул. Виговського, 47.

Власність на цю споруду було оформлено на підставі судового рішення, однак пізніше це рішення скасувала інстанція вищого рівня. Незважаючи на це, з об’єктом продовжували проводити юридичні операції: спершу споруду придбало ПП “Княжий дар плюс”, а згодом — ПП “Ярина Плюс”. Судові органи встановили, що об’єкт зведено на комунальній землі без жодних дозволів і погоджень з міською радою Львова. Жодне з підприємств не оформило права користування цією ділянкою.

У вересні минулого року Господарський суд Львівської області зобов’язав ПП “Ярина Плюс” звільнити земельну ділянку площею 0,0120 га через демонтаж споруди. Суд також скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт.

Апеляційний суд підтвердив це рішення без змін, і остаточне рішення про законність дій підтримав Верховний Суд.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП “Ярина Плюс” зареєстровано у Львові в 2009 році. Фірма спеціалізується на неспеціалізованій гуртовій торгівлі і належить жительці села Сокільники Наталії Салагай.

Окрім цієї справи, ПП “Ярина Плюс” продовжує судитися з міськрадою Львова через знесення ще кількох самовільно зведених споруд. Мова йде зокрема про будівлю на вул. Стрийська, 47, демонтаж якої у вересні 2024 року також підтримав Верховний Суд. Крім того, це торговий павільйон на вул. Кульпарківська, 158, який розглядає Господарський суд Львівської області, а також павільйон за адресою вул. Городоцька, 309.