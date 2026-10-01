У Великих Грибовичах тимчасово обмежать рух через ремонт траси Львів – Рава-Руська

У Великих Грибовичах Львівського району тимчасово обмежать рух транспорту через проведення асфальтних робіт у рамках капітального ремонту автомобільної дороги М-09 Львів — Рава-Руська.

Рух перекриють на перехресті дороги з вулицею Дублянською. Ремонт триватиме орієнтовно до чотирьох днів. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини, роботи виконує підрядна компанія ТзОВ «Онур».

«Організацію дорожнього руху забезпечать за тимчасовою схемою, погодженою з Департаментом патрульної поліції Львівщини. Просимо водіїв врахувати ці зміни при плануванні поїздок», — повідомили у Службі відновлення.

З 1 жовтня о 15:00 закриють поворот у напрямку Малих Грибовичів. Через це автобусний маршрут №62 курсуватиме зі змінами — він об’їжджатиме через Гряду до суботи, 3 жовтня.

Крім того, 3 та 4 жовтня, у суботу та неділю, тимчасово призупинять рух автобусного маршруту №56а. Ці заходи пов’язані з ремонтом ділянки дороги М-09 на відрізку км 129+807 — км 157+410.

Водіїв та пасажирів наполегливо закликають врахувати тимчасові обмеження та планувати поїздки заздалегідь, аби уникнути незручностей.