Веломарафон на 82 км з Львова до Раковця відбудеться 27 вересня

27 вересня у Львові проведуть благодійний аматорський веломарафон «2026 Львівська Сотка. Осінь».

Учасники подолають 82-кілометрову трасу дорогами Львівщини з фінішем у Раковці.

Реєстрація відкривається о 9:30 і триватиме до 10:00, а офіційне відкриття заплановане на 10:20. Старт відбудеться об 11:00 від «Музею Науки» на вулиці Стрийській, 200а. Велосипедисти стартуватимуть групами.

Маршрут проходить через Львів, Липники, Милятичі, Суходіл, Бібрку, Милятичі та Раковець. Загальна дистанція становить 82 км.

“Кожен спортсмен їде індивідуально, дотримуючись Правил дорожнього руху. Ті, хто завершить дистанцію у встановлений час, отримають медаль фінішера”, – повідомляють організатори.

Фінішна зона в Раковці працюватиме з 12:15 до 16:00.

«Львівська Сотка. Осінь» – це благодійний захід, що об’єднує спортивну активність із підтримкою соціальних ініціатив. Веломарафон дарує учасникам можливість провести осінній день на велосипеді та долучитися до доброї справи.

Мешканців і водіїв попереджають про можливі тимчасові ускладнення руху транспорту на маршруті веломарафону.