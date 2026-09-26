Сокільницька громада вперше отримає сучасні мережі водопостачання та каналізації
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Сокільницька громада вперше отримає сучасні мережі водопостачання та каналізації

Марко Лук'яненко

Громада села Сокільники, що межує зі Львовом, затвердила генеральний план розвитку до 2044 року. Цей план передбачає масштабне будівництво – житлових кварталів, шкіл, дитячих садочків, доріг, систем комунальної інфраструктури, індустріального парку та рекреаційних зон. Проте вже півтора року втіленню проєкту перешкоджає Львів.

Голова Сокільницької територіальної громади Тарас Сулимко в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що проблема полягає у розбіжностях між баченням Львова та Сокільників.

«Мер Львова має власне уявлення про те, як мають розвиватися Сокільники, у нас своє. Закон чіткий: Львів відповідає за себе, а ми – за себе», – пояснив він.

Новий генеральний план передбачає, що Сокільники допоможуть зняти навантаження із Львова. За словами Сулимка, власні школи та садочки зменшать кількість дітей, які щодня їдуть на навчання в місто. Власні очисні споруди гарантують, що стоки не потрапляють до міських мереж. Нове житло ж зменшить тиск на львівський ринок нерухомості, звільняючи там чергу на квартири.

Вперше в історії села генеральний план передбачає централізоване водопостачання та каналізацію, а також власні очисні будівлі. Проєкт орієнтований на зростання населення, яке до 2044 року може сягнути близько 51 тисячі мешканців. Нині ж 40% дітей змушені здобувати освіту поза Сокільниками.

Документ отримав усі необхідні погодження

Генеральний план схвалило архітектурно-містобудівельне управління Львівської ОВА і погодила Державіаслужба. Громада водночас підписала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» про спільний розвиток летовища.

«Рада громади ухвалила цей план, розрахунки зроблені за державними будівельними нормами. Всі обмеження, пов’язані з аеропортом, враховані. Якщо генплан можна заблокувати ззовні, це відкриває шлях для гальмування розвитку будь-яких громад», – наголошує Сулимко.

Голова громади підкреслює, що така ситуація загрожує фундаментальному принципу місцевого самоврядування: кожна громада повинна самостійно приймати рішення. Втручання Львова в містобудівні питання Сокільників створює небезпечний прецедент для всієї країни. Позиції Львівської міської ради та мера станом на момент публікації не були надані.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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