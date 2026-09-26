Поблизу Львова відкриють індустріальний парк “Екоцентр” на території 27,7 га

Сокільники планують збільшити чисельність населення майже в п’ять разів — до 50 775 мешканців до 2044 року. Для цього громада готує масштабне розширення житлової та соціальної інфраструктури, а також розвиток індустріального парку.

Голова Сокільницької громади Тарас Сулимко в інтерв’ю розповів, що населення зросло з приблизно 8,5 тисяч у 2015 році до близько 10,5 тисяч зараз. Ці дані базуються на офіційній кількості зареєстрованих мешканців, однак фактична кількість людей більша, адже багато хто не зареєстрований на території громади. Зокрема, після 2022 року сюди прибуло чимало переселенців із різних областей України.

За словами Сулимка, прогноз на 2044 рік передбачає поступове збільшення кількості жителів. “50 775 — це не одноразове заселення, а довготривалий прогноз. Під цю цифру плануємо розбудову мереж, шкіл і доріг у житлових кварталах, де з’явиться нове житло. Відсутність плану спричиняє колапс, а не сам план”, — пояснив голова громади.

Генеральний план передбачає 14 житлових кварталів із загальною кількістю майже 13 тисяч квартир і 1900 садиб. Загальна площа житлового фонду має сягнути 1,84 млн квадратних метрів.

Крім житлового будівництва, у планах громади — розвиток індустріального парку “Екоцентр” площею 27,7 гектара. З них 11,9 га розташовані у Сокільниках і 15,8 га — у Басівці. Загальна площа виробничих, складських і офісних приміщень становитиме 108 тисяч квадратних метрів. Парк вже зареєстрований у державному реєстрі індустріальних парків.

“Цей парк створить тисячі робочих місць — спочатку під час будівництва, а потім на виробництвах. Важливо й те, що він поповнить бюджет податковими надходженнями,” — наголосив Сулимко.

Громада також планує залучити інвесторів для реалізації частини соціальних об’єктів: дитячих садків, шкіл, пожежного депо і медичних закладів. Відповідні земельні ділянки вже зарезервовані в генеральному плані.

Окремо передбачено будівництво власних очисних споруд потужністю до 3 тисяч кубометрів на добу. У планах передбачено централізоване водопостачання і каналізацію для всього житлового фонду Сокільників.

“Очистні споруди громада зводить разом із інвестором. Вони вже закладені у генеральному плані. Підключення до львівських мереж збережеться, але лише в межах технічних потужностей, підтверджених містом,” — уточнив голова громади.

Індустріальний парк матиме значення не лише для Сокільників, але й для сусідніх територій.

“Це не просто робочі місця для нашої громади, а й для всієї південної частини району. Крім того, будуть замовлення для місцевих підрядників і сервісів на роки будівництва,” — резюмував Сулимко.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua