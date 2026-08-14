Увага водіям: у Львові на цілий місяць закриють рух на ділянці вулиці Конюшинної

Львівські комунальники продовжують оновлювати вулицю Конюшинну. Наразі бригади вийшли на нову ділянку — приблизно 350 метрів дороги.

Робітники укріплять основу проїзної частини, покладуть двошарове асфальтне покриття, встановлять бордюри та додаткові дощоприймачі для водовідведення.

«Ремонт вулиці Конюшинної розділили на кілька етапів. Першу ділянку довжиною 450 метрів вже здали, тепер працюємо на наступній — приблизно 350 метрів. До фінансування робіт погодився долучитися і місцевий бізнес», — розповів голова Залізничної районної адміністрації Ігор Савка.

За його словами, спочатку дорожники зміцнять проїзну частину — зараз вона фактично ґрунтова. Потім покладуть два шари асфальту та змонтують додаткові дощоприймачі, щоб вода не застоювалась на дорозі.

З 17 серпня по 15 вересня включно ділянку Конюшинної від виїзду на кільцеву дорогу в напрямку ТЦ «Три слони» закриють для приватного транспорту. Громадські маршрути цією вулицею не ходять, тож пасажирів зміни не торкнуться.

Першу частину вулиці — 450 метрів — місто відремонтувало ще влітку. Коли завершать роботи на новій ділянці, замість ґрунтової дороги тут теж з’явиться асфальт.