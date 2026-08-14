На Львівщині за липень надходження туристичного збору сягнули майже дев’яти мільйонів гривень

За сім місяців цього року туристичний збір на Львівщині перевищив 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

На початок серпня сума туристичного збору в області досягла 42,9 млн грн. Це на 9,6 млн грн більше, ніж торік за аналогічний період. Приріст становив 29%.

Лише у липні мандрівники та громади зібрали 8,9 млн грн туристичного збору.

Найбільше коштів у липні надійшло від Львівської громади — понад 5,6 млн грн. Трускавецька громада зібрала понад 1,1 млн грн, Східницька — майже 947 тис. грн. Моршинська громада отримала близько 162 тис. грн, а Сокільницька — понад 125 тис. грн.

Серед найбільш відвідуваних туристичних локацій області з початку року:

– національний природний парк “Сколівські Бескиди” прийняв 67 580 гостей;

– заповідник “Тустань” відвідали 27 390 туристів;

– Музей “Дрогобиччина” зустрів майже 4 тисячі відвідувачів;

– Дрогобицьку ратушу оглянули також близько 4 тисяч людей;

– музей “Сколівщина” прийняв 2 715 гостей.

Популярністю серед туристів також користуються ведмежий притулок “Домажир”, заповідники “Нагуєвичі” та “Древній Звенигород”. Не обходять увагою й Яворівський національний природний парк разом з аптекою-музеєм Йогана Зега.

Туристичний збір належить до місцевих податків — кошти від нього надходять до бюджетів громад. Платять його мандрівники, які користуються послугами проживання у готелях та інших закладах тимчасового розміщення. Умова одна: на території відповідної ради має діяти рішення про запровадження такого збору. В Україні цей механізм працює з 2011 року.

Нагадаємо, за весь 2025 рік туристичний збір в області перевищив 60 мільйонів гривень.