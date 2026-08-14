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На Львівщині за липень надходження туристичного збору сягнули майже дев’яти мільйонів гривень

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За сім місяців цього року туристичний збір на Львівщині перевищив 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

На початок серпня сума туристичного збору в області досягла 42,9 млн грн. Це на 9,6 млн грн більше, ніж торік за аналогічний період. Приріст становив 29%.

Лише у липні мандрівники та громади зібрали 8,9 млн грн туристичного збору.

Найбільше коштів у липні надійшло від Львівської громади — понад 5,6 млн грн. Трускавецька громада зібрала понад 1,1 млн грн, Східницька — майже 947 тис. грн. Моршинська громада отримала близько 162 тис. грн, а Сокільницька — понад 125 тис. грн.

Серед найбільш відвідуваних туристичних локацій області з початку року:

– національний природний парк “Сколівські Бескиди” прийняв 67 580 гостей;

– заповідник “Тустань” відвідали 27 390 туристів;

– Музей “Дрогобиччина” зустрів майже 4 тисячі відвідувачів;

– Дрогобицьку ратушу оглянули також близько 4 тисяч людей;

– музей “Сколівщина” прийняв 2 715 гостей.

Популярністю серед туристів також користуються ведмежий притулок “Домажир”, заповідники “Нагуєвичі” та “Древній Звенигород”. Не обходять увагою й Яворівський національний природний парк разом з аптекою-музеєм Йогана Зега.

Туристичний збір належить до місцевих податків — кошти від нього надходять до бюджетів громад. Платять його мандрівники, які користуються послугами проживання у готелях та інших закладах тимчасового розміщення. Умова одна: на території відповідної ради має діяти рішення про запровадження такого збору. В Україні цей механізм працює з 2011 року.

Нагадаємо, за весь 2025 рік туристичний збір в області перевищив 60 мільйонів гривень.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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