Москаленко повторно навідався на Стрийську з інспекцією сховищ

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко вдруге навідався на Стрийську, аби перевірити стан укриттів

Про це він розповів у соціальних мережах.

“Продовжуємо інспектувати великі сховища у Львові.













Сьогодні відбулося виїзне засідання міської комісії ТЕБ і НС на вулиці Стрийській, на території підприємства “Карат-Електрон”.

Цей район належить до щільно забудованих частин міста. Саме тому питання наявності справних і доступних укриттів тут стоїть особливо гостро.

На балансі підприємства перебувають два сховища.

Одне з них наразі перебуває у задовільному стані.

Друге компанії доведеться привести у відповідність до вимог упродовж місяця.

Позиція тут однозначна: коли укриття закріплене за підприємством, саме власник несе відповідальність за його стан. Він же відповідає за доступність об’єкта та готовність приймати людей під час повітряної тривоги.

У таких питаннях формального підходу бути не може. Сховище або справді готове й відчинене для людей, або ні — третього варіанту немає.

Наступного тижня плануємо перевірити ще один об’єкт”, — йдеться у повідомленні.