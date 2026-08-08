Уночі у львівському ресторані 18-річний юнак з Волині поранив ножем чоловіка з Закарпаття

Постраждалого з колото-різаним пораненням грудної клітки доправили до лікарні, зловмисника вже затримали.

У Львові поліція затримала 18-річного жителя Волинської області за підозрою в нападі з ножем на 19-річного мешканця Закарпаття. Інцидент трапився вночі 8 серпня в одному з ресторанів у центрі міста.

За попередніми даними слідства, між чоловіками спалахнула раптова словесна перепалка. У розпалі конфлікту молодший з учасників завдав супернику удару ножем у грудну клітку.

Постраждалий отримав колото-різану рану в області грудей. Медики госпіталізували чоловіка для надання допомоги.

Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру за статтею про хуліганство із застосуванням зброї або предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини нападу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманого.