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Львівщина за добу: рятувальники загасили 17 пожеж, десять з них — на природних територіях

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Львівські рятувальники за останню добу впоралися з 17 пожежами. Десять із них виникли в природних екосистемах. Вогонь охопив територію понад 1,5 гектара.

Наразі вогнеборці продовжують боротьбу з торф’яними пожежами поблизу села Зелів у Яворівському районі та села Ситихів у Львівському районі. Тління торфу — процес складний і небезпечний, тому фахівці щодня виїжджають на місця, аби не допустити нового спалаху вогню.

У відомстві звертають увагу: значну частину подібних загорянь можна було б попередити. Достатньо просто дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.

Рятувальники закликають мешканців регіону:

  • не спалювати суху траву та сміття;
  • не залишати без нагляду розпалені багаття;
  • не кидати недопалки у траву чи сухостій.

Ці прості дії здатні врятувати не лише природу, а й людські життя. А ще — зберегти сили та здоров’я тих, хто щодня протистоїть вогню, захищаючи громаду.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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