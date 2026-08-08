Львівський центр екстреної медичної допомоги поповнив матеріально-технічну базу новим навчальним обладнанням

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав новий комплект навчально-симуляційного обладнання на суму понад 1,35 млн грн. Обладнання надійшло в рамках міжнародного проєкту «Enhancing Emergency Response Capacities in Ukraine». Його реалізують Тайванський фонд міжнародного співробітництва та розвитку (Taiwan ICDF) спільно з Польським центром міжнародної допомоги (PCPM).

Центр отримав сучасні медичні симулятори, манекени та тренажери. Обладнання застосовуватимуть під час підготовки працівників екстреної медичної допомоги. Медики зможуть проходити симуляційні тренінги та відпрацьовувати практичні навички відповідно до міжнародних стандартів.

У Львівській обласній раді пройшла зустріч керівництва області з представниками Центру екстреної медичної допомоги. До розмови долучилися також представники Польського центру міжнародної допомоги та Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Сторони підбили підсумки реалізації проєкту та обговорили перспективи подальшої співпраці.

На зустрічі також говорили про можливі інфраструктурні проєкти. Йдеться про будівництво регіонального центру екстреної медицини на Львівщині та реконструкцію станції екстреної медичної допомоги в Дрогобичі. Крім того, планують створити сучасні навчальні класи з домедичної допомоги й оновити матеріально-технічну базу Львівського обласного центру.

У межах проєкту десять провідних інструкторів Центру пройшли інтенсивну підготовку. Навчання проводили польські тренери за підтримки тайванських партнерів. Надалі саме ці фахівці навчатимуть усі бригади екстреної медичної допомоги Львівщини, впроваджуючи міжнародні протоколи та підходи у щоденну роботу служби.

Під час зустрічі в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод підкреслив важливість проєкту для регіону.

«Для Львівщини, яка сьогодні є одним із ключових медичних хабів України, надзвичайно важливо не лише оновлювати матеріальну базу, а й постійно інвестувати у знання та професійний розвиток наших медиків. Кожен такий проєкт означає, що буде врятовано більше людських життів. Щиро дякую партнерам із Тайваню та Польщі за системну підтримку України і Львівщини», – Юрій Холод.

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф очолює Ярослав Гасяк. У закладі сподіваються, що нове обладнання разом із підготовкою кваліфікованих інструкторів дозволить підвищити якість надання екстреної допомоги в області.