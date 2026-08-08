У Львові 26-річний водій BMW загинув унаслідок зіткнення з нежитловою будівлею

У Львові в суботу вранці, 8 серпня, водій BMW GT3 втратив контроль над машиною та влетів у нежитлову будівлю.

Аварія трапилася близько 4:30 ранку. За попередньою інформацією поліції, за кермом автомобіля перебував 26-річний чоловік, мешканець Львівської області. З невідомих причин він не впорався з керуванням, і легковик на швидкості врізався у стіну нежитлової споруди. Водій отримав смертельні травми та загинув ще до прибуття медиків. Його пасажир, 23-річний хлопець, дістав тяжкі ушкодження — рятувальники доставили постраждалого до лікарні.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Дії кваліфікують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть людини. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії та встановлюють точну причину, через яку водій втратив контроль над автомобілем.