У Дрогобичі віддали шану загиблому герою Андрію Ровинському

У Дрогобицькій громаді зустріли тіло загиблого захисника України Андрія Ровинського, який помер 28 вересня 2026 року. Про це повідомили у міській раді Дрогобича.

Андрій Ровинський народився 2 серпня 1991 року і прожив усе життя у Дрогобичі. Навчався у школі №14, а потім отримав професійну освіту у ВПУ №15.

У 2023 році його мобілізували до Збройних сил України. Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, брав участь у боях на Бахмутському напрямку та зазнав поранення. Після лікування повернувся до служби у 82-й бригаді.

Під час подальшої служби стан здоров’я Андрія різко погіршився, і 28 вересня його серце зупинилося. Він залишив по собі маму, батька, доньку і сестру.

Тіло героя зустріли на перехресті Героїв у Дрогобичі. Священники разом із місцевою громадою відслужили молитву за упокій душі захисника. Потім траурна процесія рушила до каплички Успіння Пресвятої Богородиці, де о 19:00 розпочнеться парастас.

Похорон Андрія Ровинського відбудеться 3 жовтня о 12:00 в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Героя поховають на Алеї слави.

Дрогобицька міська рада висловила глибокі співчуття рідним, близьким і друзям полеглого вояка, підкресливши, що громада з болем схиляє голови перед пам’яттю земляка, який поляг у боротьбі за Україну.