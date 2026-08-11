Учениця зі Львова виборола золоту нагороду на міжнародному турнірі з робототехніки в Південній Кореї

Школярі зі Львова показали чудовий результат на престижних міжнародних змаганнях з робототехніки, які відбулися у Південній Кореї.

Учениця школи №20 Анна Телегіна привезла додому золоту медаль. Учень ліцею №93 Олесь Летити зайняв четверте місце. Таку інформацію оприлюднила Львівська міська рада.

Перемогу Анна здобула у категорії Robot Algorithm — одній з найважчих дисциплін турніру. Готував дівчину тренер, викладач інформатики та робототехніки Олександр Шевченко.

Для юної львів’янки ця нагорода має особливу вагу. Змагання відбулися в Південній Кореї — державі, яка лідирує у розвитку робототехніки та новітніх технологій.

Олесь Летити, учень ліцею №93, змагався у категорії Energy Solution. Тут за перемогу боролося близько 130 учасників. Хлопця тренував Юрій Ульяницький.

Коли завершилась церемонія нагородження, українські школярі вийшли на сцену з державним прапором.

У департаменті освіти та культури Львівської міської ради вітали переможців з успіхом. Окрему подяку висловили тренерам за їхню роботу з підготовки талановитих юних робототехніків.

Створено за матеріалами: 032.ua