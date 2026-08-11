Стрийська міськрада отримала штраф у три мільйони гривень через незаконне вирубування лісових насаджень у межах громади

Стрийська громада втратила 311 дерев через незаконну вирубку в лісовому масиві на своїй території.

Львівська обласна прокуратура повідомила деталі цієї справи.

Апеляційний суд підтвердив попереднє рішення. Стрийській міській раді доведеться сплатити майже 3 мільйони гривень за завдану шкоду довкіллю.

Екологи виявили порушення під час планового обстеження земельної ділянки лісогосподарського призначення у Стрийському районі. На ділянці зникли дуби та вільхи — загалом 311 стовбурів. Фахівці провели експертизу та встановили розмір збитків — майже 3 мільйони гривень.

“Відповідно до вимог законодавства, орган місцевого самоврядування, на території якого розташований ліс, зобов’язаний забезпечити його охорону та несе відповідальність за завдані збитки, якщо винних осіб не встановлено. Саме з цих підстав прокурори звернулися до суду з позовом про стягнення завданої державі шкоди” — пояснили в прокуратурі.

Наразі рішення суду вже виконано. Кошти за завдану екологічну шкоду надійшли до бюджету повністю.

Раніше правоохоронці викрили директора та головного лісничого одного з підрозділів філії “Карпатський лісовий офіс” ДП “Ліси України”. Ці посадовці організували цілу схему незаконної вирубки лісу на Львівщині.