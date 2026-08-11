У Львові зафіксували несправність димових і вентиляційних каналів у будівлях

У Львові на одному з будинків виявили аварійний стан димових та вентиляційних каналів.

Про це повідомили на Гарячій лінії міста Львова.

“Прошу терміново провести обстеження та вжити заходів щодо аварійного стану димових та вентиляційних каналів на даху будинку за адресою: Максимовича, 3.

Під час огляду сажотрус зафіксував, що цегляні конструкції каналів перебувають в аварійному стані та потребують негайного ремонту. На даху вже помітні значні руйнування цегляної кладки — від конструкцій відпадають і обсипаються цегла та уламки.

У будинку встановлені газові колонки, тому справний стан і належна тяга димових каналів мають пряме значення для безпеки мешканців.

Подальше руйнування конструкцій чи порушення роботи каналів може призвести до погіршення тяги та потрапляння продуктів згоряння, зокрема чадного газу, у житлові приміщення. Це створює реальну загрозу отруєння людей.

Крім того, на цій же конструкції встановлена супутникова антена («тарілка»), яку потрібно демонтувати — вона заважає ремонтним роботам і розміщена саме на аварійній частині даху”, – йдеться у повідомленні.