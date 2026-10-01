У жовтні віддали шану героям, що загинули на Яворівщині

У жовтні Яворівщина та Львівщина вшановують пам’ять воїнів, які віддали життя за Україну. У цей місяць багато з них мали б святкувати дні народження або важливі річниці. Родини, побратими та місцеві громади приходять до могил, щоб помолитися та згадати загиблих героїв.

Старший стрілець Олексій Дзизюк (13.10.1975 22.03.2022) служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила і брав участь в АТО/ООС на Донбасі. Він мешкав у селі Верещиця та загинув у бою поблизу Попасної на Луганщині. В жовтні йому виповнилося б 51 рік. Похований у Верещиці.

Володимир Романчук (21.10.1994 08.05.2022), солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, був львів’янином. Загинув 8 травня 2022 року біля Білогорівки на Луганщині. У жовтні йому б виповнилося 32 роки. Поховання відбулося в селі Дубровиця.

Старший солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Руслан Штокало (25.10.1987 26.03.2022) проживав у селі Кожичі. Був учасником АТО. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Попасної. Довгий час його вважали зниклим безвісти. У жовтні йому б виповнилося 39 років. Похований на Марсовому полі у Львові.

Віталій Яроцький (02.10.1986 25.10.2023) із селища Івано-Франкове служив у 33-й окремій механізованій бригаді. За службу отримав численні нагороди. Загинув 25 жовтня 2023 року під час бойового завдання поблизу селища Роботине Запорізької області. Майже три роки вважався безвісти зниклим. 2 жовтня 2023-го йому виповнилося б 40 років. Похований у Івано-Франковому.

Володимир Жарко (16.10.1983 12.11.2025) служив у військовій частині А3719 і проживав у селі Мальчиці. Від початку повномасштабного вторгнення активно захищав Україну. Помер удома через хворобу. Похований у Мальчицях. В жовтні йому б виповнилося 43 роки.

Жовтень також нагадує про воїнів, які загинули саме в цей місяць. Солдат 24-ї окремої механізованої бригади Іван Левко (03.07.1999 01.10.2022) родом із села Поріччя. Він зник безвісти 1 жовтня 2022 року під час завдання в Білогірці на Херсонщині. Тіло воїна знайшли після тривалих пошуків, і 8 січня 2024-го Іван повернувся додому на щиті. В жовтні відзначають четверту річницю його загибелі. Похований у Поріччі.

Старший солдат Ярослав Сабадаш («Ярчик») (07.06.1980 10.10.2022) був водієм розвідувального взводу 10-го окремого стрілецького батальйону (в/ч А7094). Він мешкав у селі Кожичі і загинув 10 жовтня 2022 року на території Сумщини. Вже чотири роки родина і побратими вшановують його пам’ять. Похований у Кожичах.

Григорій Лапчак (24.02.1970 12.10.2023), молодший сержант 103-ї окремої бригади територіальної оборони, народився в селі Середкевичі. Проживав у Бірках, де й похований. Загинув у Куп’янському районі Харківської області 12 жовтня 2023 року. Цього місяця вшановують третю річницю його загибелі.

Старший сержант поліції Віктор Олексин (27.05.1988 17.10.2024) родом з Івано-Франкового, мешкав у селі Підгір’я. Служив у спецпідрозділі «КОРД» Львівської області. Загинув 17 жовтня 2024 року в місті Торецьк на Донеччині під час бойового завдання. У жовтні відзначають другу річницю його смерті. Похований у Підгір’ї.

Солдат і оператор ПТРК 33-ї окремої механізованої бригади Ярослав Крилишин (04.04.1985 26.10.2023) народився і жив у селі Кожичі. Загинув 26 жовтня 2023 року на Запорізькому напрямку. У жовтні вшановують третю річницю його загибелі. Похований на батьківщині.

Його побратим, солдат та оператор ПТРК Тарас Фіалка (04.04.1989 26.10.2023), родом із Кожич, проживав у Бібрці. Загинув під час завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Перед смертю знищив російський танк Т-90. Третю річницю загибелі відзначають також у жовтні. Похований у Бібрці.

Олег Кеван (22.06.1982 29.10.2022), солдат і стрілець-помічник гранатометника 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, народився в Івано-Франковому. Востаннє виходив на зв’язок 29 жовтня 2022 року поблизу Павлівки на Донеччині. Його тіло залишилося на окупованій території, тому поховати воїна з почестями досі не вдалося. Цього місяця минає четверта річниця його загибелі.

Сержант Петро Ткачик («Пеха») (12.07.1996 05.10.2025) командував гарматою 2-го артилерійського розрахунку 1-го парашутно-десантного батальйону 25-ї повітрянодесантної бригади. Загинув поблизу села Шевченко в Донецькій області. В жовтні вшанують його річницю. Спочиває в селі Сокільники поруч із сином.

Володимир Савка (18.05.1976 25.10.2024), молодший сержант 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, родом з Івано-Франкового. 12 вересня 2024 року він отримав тяжке поранення на Курському напрямку, а 25 жовтня помер після довгого лікування. У цьому місяці відзначається перша річниця його смерті.

Максим Чайковський («Асті») (05.03.1993 29.10.2024) жив у селі Лелехівка. Воював у 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» Нацгвардії. Загинув 29 жовтня 2024 року під час бойового завдання поблизу Неліпівки Бахмутського району. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Минає друга річниця його загибелі. Похований у рідному селі.

Старший солдат, гранатометник військової частини А0281 Андрій Занько (16.03.1981 24.10.2024) був з Івано-Франкового. Загинув 24 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі села Погребки на Курському напрямку. Більше півтора року вважався зниклим безвісти. Похований у рідному селищі.

Кожна з цих історій нагадує про величезну ціну свободи, яку віддали мешканці Яворівщини та інших громад. Імена загиблих живуть у серцях рідних, а могили — це місця пам’яті та подяки.

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