У Львові з 3 жовтня закриють для проїзду другу частину вулиці Мазепи і змінять маршрути транспорту

У Львові з суботи, 3 жовтня розпочинають ремонт другої ділянки вулиці Івана Мазепи — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Інструментальної.

Проїзд вулицею Пилипа Орлика, де розташована міська дитяча лікарня, залишиться відкритим. Про це інформував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він уточнив, що перехрестя вулиць Мазепи, Орлика та Тичини теж залишатиметься доступним для руху.

«Частина міських автобусних маршрутів курсуватиме зі змінами. Просимо мешканців заздалегідь врахувати тимчасову схему руху і планувати поїздки», — підкреслив Андрій Москаленко.

ЛКП «Львівавтодор» повідомляє, що перед ремонтними роботами проведуть підготовчі заходи. Демонтують старе дорожнє покриття, бордюри, опори освітлення та контактну мережу. Також виконають шурфування вздовж траси водопроводу. Після цього розпочнуть заміну інженерних мереж і виконають подальші роботи у відповідності з проєктом.

Ремонт спричинить зміни у русі громадського транспорту.

Автобуси №34 у напрямку Білогорщі, а також маршрути №12, 17, 46, 51, 55а та 84 курсуватимуть за новою схемою — через вулиці Пилипа Орлика, Тичини, Хвильового та Інструментальну у обох напрямках.

Маршрути №7, 31, 41 та 56а їздитимуть також вулицями Хвильового та Інструментальною у обидва боки, далі за своїми стандартними маршрутами.

Для приватного транспорту передбачили об’їзди. Легкові автомобілі можуть їхати через вулиці Мазепи, Інструментальну й Хвильового. Вантажівкам рекомендують об’їзд по проспекту Чорновола, вулиці Липинського та Богдана Хмельницького.

У ЛКП «Львівавтодор» наголошують, що після відкриття другої ділянки ремонт охопить дві частини вулиці Мазепи: від Миколайчука до Орлика і від Орлика до Інструментальної.

Роботи на першій ділянці вже тривають. Там провели прокладання основної частини інженерних мереж та наразі облаштовують паркомісця, тротуари і конструктивні шари дороги. Біля перехрестя Мазепи з Миколайчука замощують паркомісця римським каменем, встановлюють бордюри й готують тротуари для укладання фігурної бруківки.

Планують відкрити першу ділянку для руху наприкінці листопада.

Реконструкцію вулиці Мазепи розпочали у травні. Проєкт включає повну заміну інженерних мереж, розширення проїзної частини, облаштування двох виділених смуг для громадського транспорту, нових зупинок, паркувальних місць, озеленення та велоінфраструктури. Після завершення робіт вулиця стане повністю безбар’єрною. Фінансування робіт здійснює Європейський інвестиційний банк.