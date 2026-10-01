Новою керівницею ТРК «Перший Західний» стала жінка

ТРК «Перший Західний» має нову очільницю

Вона працювала у цьому медіа впродовж пʼяти років.

1 жовтня заступник голови Львівської ОДА Іван Собко разом із в.о. керуючого справами Львівської обласної ради Ярославом Гасяком представили нову виконувачку обов’язків директора ТРК «Перший Західний». Нею стала Уляна Лаврик.

Уляна Лаврик прийшла на цю посаду після роботи заступницею директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА. Раніше вона п’ять років була ведучою прямих ефірів на «Першому Західному» і провела сотні інтерв’ю. Лаврик також очолювала пресслужбу Львівської обласної ради.

Іван Собко висловив вдячність Ользі Цап, яка керувала «Першим Західним» протягом десяти років. Завдяки її зусиллям телеканал здобув впізнаваність як регіональний медіа-ресурс. Під її керівництвом команда запускала нові проєкти, збільшувала аудиторію, а у перший день повномасштабного вторгнення забезпечила цілодобове інформування жителів. Зараз Ольга Цап залишиться у складі команди як продюсерка.

Іван Собко побажав Уляні Лаврик успіхів у новій ролі, а всій команді телеканалу — розвитку і реалізації сильних проєктів.

Телеканал «Перший Західний» створила Львівська обласна рада у 2000 році як комунальне підприємство «Львів-ТБ». У 2013 році мовник отримав ліцензію на цілодобове мовлення, а в серпні 2016 року змінив назву на сучасну.

У 2018 році організація трансформувалась у телерадіокомпанію, що сьогодні включає телеканал «Перший Західний» та радіостанцію «Перше». Телеканал мовить у цифровій мережі Т2. У 2025 році ТРК «Перший Західний» потрапила до Мапи рекомендованих медіа Інституту масової інформації.