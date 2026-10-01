У Львові відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України
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У Львові відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України

Марко Лук'яненко

Сьогодні також відзначають 84-ту річницю створення Української повстанської армії.

1 жовтня, у День Захисників і Захисниць України та з нагоди 84-ї річниці створення Української повстанської армії, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять загиблих військових і борців за незалежність держави.

Розпочали захід із хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять воїнів на полі почесних поховань № 76. Після цього вшанували Героїв Небесної Сотні та усіх борців за свободу на полі почесних поховань № 67. Далі поклали квіти до могил воїнів УПА і новітніх Героїв України на полі № 86а, а також згадали загиблих під час війни за Незалежність на полі № 87.

Державне свято — День Захисників і Захисниць України — щороку відзначають 1 жовтня, що співпадає з Днем Покрови Пресвятої Богородиці.

У Львові цьогоріч традиційно міське управління соціального захисту надасть матеріальну підтримку учасникам бойових дій з інвалідністю, а також вдовам і вдовцям ветеранів УПА та політв’язнів, які проживають у складі Львівської громади.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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