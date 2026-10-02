У віці 100 років пішов з життя підпільник ОУН і боєць УПА Зенон Врублевський

Зенон Врублевський помер на 100-му році життя. Він був підпільником Організації Українських Націоналістів, вояком Української Повстанської Армії та дивізії «Галичина».

Врублевський пережив переслідування радянської влади, був у полоні і відбував покарання в радянських таборах. Про його смерть 2 жовтня повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький наголосив, що Зенон Врублевський присвятив життя боротьбі за незалежність України, попри суворі репресії радянського режиму.

«Майже століття життя. І яке життя! Підпільник ОУН, вояк дивізії “Галичина” та Української Повстанської Армії. Пройшов полон і радянські табори. Боровся за Україну ще тоді, коли за саму думку про її незалежність можна було заплатити свободою або життям», — написав Максим Козицький.

Деталі про час та місце парастасу і похорон оголосять додатково.