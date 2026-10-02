На Львівщині експерти вперше відпрацювали реагування на домашнє насильство під час реальних симуляцій

«Єдині В Дії» На Львівщині Фахівці Вперше Відпрацювали Реагування На Домашнє Насильство У Реальних Симуляціях (4)

У навчанні взяли участь 30 фахівців поліції, соціальних служб, органів соціального захисту, служб у справах дітей та громадського сектору.

У Львівському районі вдруге провели двомодульні симуляційні тренінги «Єдині в дії» з протидії домашньому насильству. У них взяли участь 30 фахівців різних сфер: поліції, соціальних служб, органів захисту, служб у справах дітей та громадських організацій. Ці вправи стали першими такого формату для районного рівня на Львівщині. Надалі подібні навчання планують провести в командах ще шести районів області.

Головна особливість навчального процесу – відсутність готових сценаріїв. Учасники самостійно аналізували ситуації, приймали рішення та взаємодіяли між собою. Для моделювання залучили вісім акторів, які виконували ролі постраждалих, кривдників, дітей і інших фігур, що можуть з’являтися у реальних випадках домашнього насильства.

Під час першого дня експерти готувалися до практики — вивчали всі етапи реагування, починаючи з виявлення проявів насильства та завершуючи організацією підтримки постраждалим. Особливу увагу звертали на ефективне спілкування з постраждалими і забезпечення безпеки фахівців під час виїздів.

Другого дня учасники отримали три змодельовані кейси домашнього насильства. У кожному випадку точка входу інформації відрізнялась: повідомлення могли надійти до поліції, мобільних бригад, служб у справах дітей чи інших структур. Відтак кожен раз фахівці приймали власні рішення щодо подальших дій у процесі роботи.

«У випадках домашнього насильства важлива безперервність роботи — від першого звернення до повного забезпечення допомоги постраждалому. Практичні вправи демонструють, наскільки швидко обмінюються даними служби, як розподіляють відповідальність і чи можуть діяти злагоджено як єдина команда», — підкреслила керівниця департаменту соціального захисту Львівської ОДА Тетяна Крут.

Після кожної симуляції учасники аналізували свої дії: визначали, що спрацювало добре, де виникали проблеми та які моменти потребують доопрацювання. Такий підхід дозволяє виявити слабкі місця у взаємодії служб на етапі навчання, а не в реальній ситуації, коли мова йде про постраждалу людину.

Організували цей захід департамент соціального захисту населення Львівської ОДА та Львівський обласний центр соціальних служб спільно з Львівським державним університетом внутрішніх справ. Підтримку надали громадська організація «Центр “Жіночі перспективи”» та міжнародна організація Zonta International.