У центрі Львова на одній із вулиць виявили гранату

На вулиці Тракт Глинянський, 161, поблизу дитячого майданчика мешканці виявили підозрілий предмет. Він нагадував гранату.

Люди одразу викликали правоохоронців. Поліція оперативно прибула на місце та перевірила територію. Містян попросили не підходити до знахідки.

Речниця Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко розповіла Суспільному деталі перевірки. За її словами, фахівці ретельно оглянули предмет і встановили: це навчально-тренувальна граната.

“Дякуємо пильним мешканцям за оперативне реагування, а поліції — за швидку роботу!

Будьте обережні та у разі виявлення підозрілих речей одразу телефонуйте на спецлінію 102″, – йдеться у повідомленні.